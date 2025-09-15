Moedas / TMV
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TMV: Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
35.31 USD 1.09 (3.19%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TMV para hoje mudou para 3.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.01 e o mais alto foi 35.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMV Notícias
- No, Wait, They Cut Rates?
- The Fed's Big Decision
- Economic Pulse Steady Amid Uncertain Rate Path
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
- Cranking Up The Inflation Machine: Fed Delivers Rate Cut
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- High Hopes From Central Banks
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Alemanha - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice DAX recuou 1,79%
- Germany stocks lower at close of trade; DAX down 1.79%
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Alemanha - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice DAX avançou 0,15%
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.15%
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
Faixa diária
35.01 35.65
Faixa anual
27.57 44.29
- Fechamento anterior
- 34.22
- Open
- 35.24
- Bid
- 35.31
- Ask
- 35.61
- Low
- 35.01
- High
- 35.65
- Volume
- 1.664 K
- Mudança diária
- 3.19%
- Mudança mensal
- -11.35%
- Mudança de 6 meses
- 3.61%
- Mudança anual
- 25.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh