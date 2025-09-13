Валюты / TMV
TMV: Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
34.00 USD 0.13 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TMV за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.81, а максимальная — 34.30.
Следите за динамикой Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TMV
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Рынок акций Германии закрылся падением, DAX 30 снизился на 1,79%
- Germany stocks lower at close of trade; DAX down 1.79%
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Рынок акций Германии закрылся ростом, DAX 30 прибавил 0,15%
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.15%
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
- The Fed Is In Focus
- The Search For Goldilocks
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Yield Curve Steepened Last Week, While U.S. Equity Indices Became Very Overbought
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Treasury Yields Snapshot: September 12, 2025
- Melt-Up Ahead?
- CIO Notebook: August Core CPI As Expected But Claims Steal The Spotlight
- Surging Jobless Claims And In Line CPI Validate Our Bullish Rate Outlook
- Inflation Is Not A Virus, And It's Not Going Up
- A Case For Cuts? What To Expect From The U.S. Fed
Дневной диапазон
33.81 34.30
Годовой диапазон
27.57 44.29
- Предыдущее закрытие
- 34.13
- Open
- 34.25
- Bid
- 34.00
- Ask
- 34.30
- Low
- 33.81
- High
- 34.30
- Объем
- 1.032 K
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- -14.64%
- 6-месячное изменение
- -0.23%
- Годовое изменение
- 21.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.