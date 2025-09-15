通貨 / TMV
TMV: Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
35.31 USD 1.09 (3.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TMVの今日の為替レートは、3.19%変化しました。日中、通貨は1あたり35.01の安値と35.65の高値で取引されました。
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3Xダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
35.01 35.65
1年のレンジ
27.57 44.29
- 以前の終値
- 34.22
- 始値
- 35.24
- 買値
- 35.31
- 買値
- 35.61
- 安値
- 35.01
- 高値
- 35.65
- 出来高
- 1.664 K
- 1日の変化
- 3.19%
- 1ヶ月の変化
- -11.35%
- 6ヶ月の変化
- 3.61%
- 1年の変化
- 25.88%
