通貨 / TMV
TMV: Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

35.31 USD 1.09 (3.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TMVの今日の為替レートは、3.19%変化しました。日中、通貨は1あたり35.01の安値と35.65の高値で取引されました。

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3Xダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

TMV News

1日のレンジ
35.01 35.65
1年のレンジ
27.57 44.29
以前の終値
34.22
始値
35.24
買値
35.31
買値
35.61
安値
35.01
高値
35.65
出来高
1.664 K
1日の変化
3.19%
1ヶ月の変化
-11.35%
6ヶ月の変化
3.61%
1年の変化
25.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K