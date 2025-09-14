货币 / TMV
TMV: Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
34.22 USD 0.22 (0.65%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TMV汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点33.22和高点34.52进行交易。
关注Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMV新闻
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- High Hopes From Central Banks
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- 德国股市收低；截至收盘DAX 30下跌1.79%
- Germany stocks lower at close of trade; DAX down 1.79%
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- 德国股市上涨；截至收盘DAX 30上涨0.15%
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.15%
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
- The Fed Is In Focus
- The Search For Goldilocks
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Yield Curve Steepened Last Week, While U.S. Equity Indices Became Very Overbought
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Treasury Yields Snapshot: September 12, 2025
日范围
33.22 34.52
年范围
27.57 44.29
- 前一天收盘价
- 34.00
- 开盘价
- 33.59
- 卖价
- 34.22
- 买价
- 34.52
- 最低价
- 33.22
- 最高价
- 34.52
- 交易量
- 2.933 K
- 日变化
- 0.65%
- 月变化
- -14.08%
- 6个月变化
- 0.41%
- 年变化
- 22.00%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B