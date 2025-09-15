Divisas / TMV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TMV: Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
34.22 USD 0.22 (0.65%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TMV de hoy ha cambiado un 0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.22, mientras que el máximo ha alcanzado 34.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMV News
- The Fed's Big Decision
- Economic Pulse Steady Amid Uncertain Rate Path
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
- Cranking Up The Inflation Machine: Fed Delivers Rate Cut
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- High Hopes From Central Banks
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Las bolsas de valores de Alemania cerraron con caídas; el DAX perdió un 1.79%
- Germany stocks lower at close of trade; DAX down 1.79%
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Las bolsas de valores de Alemania cerraron con subidas; el DAX ganó un 0.15%
- Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.15%
- Weekly Commentary: Q2 '25 Z.1
- The Fed Is In Focus
Rango diario
33.22 34.52
Rango anual
27.57 44.29
- Cierres anteriores
- 34.00
- Open
- 33.59
- Bid
- 34.22
- Ask
- 34.52
- Low
- 33.22
- High
- 34.52
- Volumen
- 2.933 K
- Cambio diario
- 0.65%
- Cambio mensual
- -14.08%
- Cambio a 6 meses
- 0.41%
- Cambio anual
- 22.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B