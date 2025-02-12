Moedas / THRD
THRD: Third Harmonic Bio Inc
5.38 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do THRD para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.34 e o mais alto foi 5.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Third Harmonic Bio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.34 5.43
Faixa anual
3.18 16.02
- Fechamento anterior
- 5.38
- Open
- 5.41
- Bid
- 5.38
- Ask
- 5.68
- Low
- 5.34
- High
- 5.43
- Volume
- 1.300 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.92%
- Mudança de 6 meses
- 3.46%
- Mudança anual
- -55.24%
