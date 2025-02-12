Währungen / THRD
THRD: Third Harmonic Bio Inc
5.38 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THRD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.34 bis zu einem Hoch von 5.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Third Harmonic Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.34 5.43
Jahresspanne
3.18 16.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.38
- Eröffnung
- 5.41
- Bid
- 5.38
- Ask
- 5.68
- Tief
- 5.34
- Hoch
- 5.43
- Volumen
- 1.300 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.92%
- 6-Monatsänderung
- 3.46%
- Jahresänderung
- -55.24%
