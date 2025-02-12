통화 / THRD
THRD: Third Harmonic Bio Inc
5.38 USD 0.00 (0.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
THRD 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.34이고 고가는 5.43이었습니다.
Third Harmonic Bio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
THRD News
- Third Harmonic Bio to delist from Nasdaq and announces liquidation distribution
- Third Harmonic Bio stockholders approve liquidation plan, set distribution
- Top 3 Health Care Stocks You May Want To Dump This Quarter - Summit Therapeutics (NASDAQ:SMMT), Certara (NASDAQ:CERT)
- Third Harmonic Bio Stock Is Up 40% Monday: What's Happening? - Third Harmonic Bio (NASDAQ:THRD)
- Third Harmonic Bio, Apple, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Third Harmonic Bio Initiates Strategic Review, Lays Off 50% Staff Citing Competitive Landscape - Third Harmonic Bio (NASDAQ:THRD)
일일 변동 비율
5.34 5.43
년간 변동
3.18 16.02
- 이전 종가
- 5.38
- 시가
- 5.41
- Bid
- 5.38
- Ask
- 5.68
- 저가
- 5.34
- 고가
- 5.43
- 볼륨
- 1.300 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -0.92%
- 6개월 변동
- 3.46%
- 년간 변동율
- -55.24%
20 9월, 토요일