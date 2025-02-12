通貨 / THRD
THRD: Third Harmonic Bio Inc
5.38 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
THRDの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり5.34の安値と5.43の高値で取引されました。
Third Harmonic Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
5.34 5.43
1年のレンジ
3.18 16.02
- 以前の終値
- 5.38
- 始値
- 5.41
- 買値
- 5.38
- 買値
- 5.68
- 安値
- 5.34
- 高値
- 5.43
- 出来高
- 1.300 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -0.92%
- 6ヶ月の変化
- 3.46%
- 1年の変化
- -55.24%
