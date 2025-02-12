QuotazioniSezioni
THRD: Third Harmonic Bio Inc

5.38 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio THRD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.34 e ad un massimo di 5.43.

Segui le dinamiche di Third Harmonic Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

THRD News

Intervallo Giornaliero
5.34 5.43
Intervallo Annuale
3.18 16.02
Chiusura Precedente
5.38
Apertura
5.41
Bid
5.38
Ask
5.68
Minimo
5.34
Massimo
5.43
Volume
1.300 K
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-0.92%
Variazione Semestrale
3.46%
Variazione Annuale
-55.24%
21 settembre, domenica