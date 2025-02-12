Valute / THRD
THRD: Third Harmonic Bio Inc
5.38 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio THRD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.34 e ad un massimo di 5.43.
Segui le dinamiche di Third Harmonic Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
THRD News
- Third Harmonic Bio to delist from Nasdaq and announces liquidation distribution
- Third Harmonic Bio stockholders approve liquidation plan, set distribution
- Top 3 Health Care Stocks You May Want To Dump This Quarter - Summit Therapeutics (NASDAQ:SMMT), Certara (NASDAQ:CERT)
- Third Harmonic Bio Stock Is Up 40% Monday: What's Happening? - Third Harmonic Bio (NASDAQ:THRD)
- Third Harmonic Bio, Apple, Dell And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), Best Buy Co (NYSE:BBY)
- Third Harmonic Bio Initiates Strategic Review, Lays Off 50% Staff Citing Competitive Landscape - Third Harmonic Bio (NASDAQ:THRD)
Intervallo Giornaliero
5.34 5.43
Intervallo Annuale
3.18 16.02
- Chiusura Precedente
- 5.38
- Apertura
- 5.41
- Bid
- 5.38
- Ask
- 5.68
- Minimo
- 5.34
- Massimo
- 5.43
- Volume
- 1.300 K
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.92%
- Variazione Semestrale
- 3.46%
- Variazione Annuale
- -55.24%
21 settembre, domenica