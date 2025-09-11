Moedas / TGT
TGT: Target Corporation
88.93 USD 0.78 (0.87%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TGT para hoje mudou para -0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 88.74 e o mais alto foi 90.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Target Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TGT Notícias
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- Holiday season imports have arrived early at busiest US port, executive says
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Walmart’s stock is approaching a new high. But analysts say the months ahead could get ‘noisier.’
- Target Stock (TGT) Jumps on Delivery Expansion - TipRanks.com
- Target announces expansion of convenient service customers love
- Roth Capital eleva Kroger para Compra, prevê redução na diferença de desempenho
- Roth Capital upgrades Kroger to Buy, sees performance gap closing
- Target declara dividendo trimestral de US$ 1,14 por ação
- Target declares quarterly dividend of $1.14 per share
- African manufacturers in last-ditch bid to extend US trade programme
- Could This Bear Market Buy Help You Become a Millionaire?
- How Does Burlington's Off-Price Model Drive Resilient Margins?
- Costco: Membership Growth Likely Insufficient To Justify Extreme Valuation (NASDAQ:COST)
- Can Target Convert Hardlines' Momentum Into Company-Wide Success?
- Walmart Bets on AI Super Agents: Is Retail Entering a New Era?
- Is Costco's 5.7% Q4 Comparable Sales Growth a Bullish Signal?
- Want $20,000 in Passive Income? Invest $35,000 in These 2 Dividend Kings and Wait 10 Years.
- Target’s bold move to lure back shoppers doesn’t go as planned
- Top Stock Reports for NVIDIA, Meta Platforms & Alibaba
- Walmart Stock Jumps 22% in Six Months: Hold Steady or Take Profits?
- 3 Stocks That Could Turn $1,000 Into $5,000 by 2030
- Should Investors Buy Target Stock at the Current Discounted Level?
- Buy, Hold or Sell Costco Stock? August Sales Signal Next Move
Faixa diária
88.74 90.81
Faixa anual
87.35 161.46
- Fechamento anterior
- 89.71
- Open
- 89.84
- Bid
- 88.93
- Ask
- 89.23
- Low
- 88.74
- High
- 90.81
- Volume
- 14.901 K
- Mudança diária
- -0.87%
- Mudança mensal
- -6.74%
- Mudança de 6 meses
- -15.01%
- Mudança anual
- -42.70%
