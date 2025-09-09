КотировкиРазделы
TGT: Target Corporation

89.71 USD 1.15 (1.30%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TGT за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.57, а максимальная — 89.79.

Следите за динамикой Target Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
88.57 89.79
Годовой диапазон
87.35 161.46
Предыдущее закрытие
88.56
Open
88.93
Bid
89.71
Ask
90.01
Low
88.57
High
89.79
Объем
11.038 K
Дневное изменение
1.30%
Месячное изменение
-5.92%
6-месячное изменение
-14.27%
Годовое изменение
-42.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.