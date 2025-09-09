Валюты / TGT
TGT: Target Corporation
89.71 USD 1.15 (1.30%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TGT за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.57, а максимальная — 89.79.
Следите за динамикой Target Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
88.57 89.79
Годовой диапазон
87.35 161.46
- Предыдущее закрытие
- 88.56
- Open
- 88.93
- Bid
- 89.71
- Ask
- 90.01
- Low
- 88.57
- High
- 89.79
- Объем
- 11.038 K
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- -5.92%
- 6-месячное изменение
- -14.27%
- Годовое изменение
- -42.20%
