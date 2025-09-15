통화 / TGT
TGT: Target Corporation
88.10 USD 1.31 (1.47%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TGT 환율이 오늘 -1.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 87.81이고 고가는 89.74이었습니다.
Target Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TGT News
- Why Is Target (TGT) Down 7.9% Since Last Earnings Report?
- 2 Magnificent Stocks to Buy That Are Near 52-Week Lows
- Got $1,000? 2 Stocks to Buy Now While They're on Sale
- Target Corporation (TGT) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Is American Express Stock a Millionaire Maker?
- 코헨 앤 스티어스, DC 리테일 센터 합작 투자
- Retailers like Claire’s and Rite Aid are closing stores. The biggest discounters will benefit, analysts say.
- 울프 리서치, 소매업 커버리지 시작... 월마트, 홈디포, 달러 제너럴에서 기회 발견
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- Holiday season imports have arrived early at busiest US port, executive says
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Walmart’s stock is approaching a new high. But analysts say the months ahead could get ‘noisier.’
- Target Stock (TGT) Jumps on Delivery Expansion - TipRanks.com
- Target announces expansion of convenient service customers love
- 로스캐피탈, 크로거 투자의견 ’매수’로 상향, 경쟁사와의 격차 축소 전망
- Roth Capital upgrades Kroger to Buy, sees performance gap closing
- 타깃, 주당 분기 배당금 1.14달러 발표
- Target declares quarterly dividend of $1.14 per share
- African manufacturers in last-ditch bid to extend US trade programme
- Could This Bear Market Buy Help You Become a Millionaire?
- How Does Burlington's Off-Price Model Drive Resilient Margins?
- Costco: Membership Growth Likely Insufficient To Justify Extreme Valuation (NASDAQ:COST)
- Can Target Convert Hardlines' Momentum Into Company-Wide Success?
- Walmart Bets on AI Super Agents: Is Retail Entering a New Era?
일일 변동 비율
87.81 89.74
년간 변동
87.35 161.46
- 이전 종가
- 89.41
- 시가
- 89.55
- Bid
- 88.10
- Ask
- 88.40
- 저가
- 87.81
- 고가
- 89.74
- 볼륨
- 15.978 K
- 일일 변동
- -1.47%
- 월 변동
- -7.61%
- 6개월 변동
- -15.81%
- 년간 변동율
- -43.23%
