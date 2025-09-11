Währungen / TGT
TGT: Target Corporation
89.41 USD 0.48 (0.54%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TGT hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.17 bis zu einem Hoch von 89.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Target Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
88.17 89.52
Jahresspanne
87.35 161.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.93
- Eröffnung
- 88.50
- Bid
- 89.41
- Ask
- 89.71
- Tief
- 88.17
- Hoch
- 89.52
- Volumen
- 12.439 K
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- -6.24%
- 6-Monatsänderung
- -14.55%
- Jahresänderung
- -42.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K