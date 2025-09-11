KurseKategorien
Währungen / TGT
TGT: Target Corporation

89.41 USD 0.48 (0.54%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TGT hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.17 bis zu einem Hoch von 89.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Target Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
88.17 89.52
Jahresspanne
87.35 161.46
Vorheriger Schlusskurs
88.93
Eröffnung
88.50
Bid
89.41
Ask
89.71
Tief
88.17
Hoch
89.52
Volumen
12.439 K
Tagesänderung
0.54%
Monatsänderung
-6.24%
6-Monatsänderung
-14.55%
Jahresänderung
-42.39%
