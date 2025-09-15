QuotazioniSezioni
TGT: Target Corporation

88.10 USD 1.31 (1.47%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TGT ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.81 e ad un massimo di 89.74.

Segui le dinamiche di Target Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
87.81 89.74
Intervallo Annuale
87.35 161.46
Chiusura Precedente
89.41
Apertura
89.55
Bid
88.10
Ask
88.40
Minimo
87.81
Massimo
89.74
Volume
15.978 K
Variazione giornaliera
-1.47%
Variazione Mensile
-7.61%
Variazione Semestrale
-15.81%
Variazione Annuale
-43.23%
20 settembre, sabato