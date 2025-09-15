Valute / TGT
TGT: Target Corporation
88.10 USD 1.31 (1.47%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TGT ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.81 e ad un massimo di 89.74.
Segui le dinamiche di Target Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
87.81 89.74
Intervallo Annuale
87.35 161.46
- Chiusura Precedente
- 89.41
- Apertura
- 89.55
- Bid
- 88.10
- Ask
- 88.40
- Minimo
- 87.81
- Massimo
- 89.74
- Volume
- 15.978 K
- Variazione giornaliera
- -1.47%
- Variazione Mensile
- -7.61%
- Variazione Semestrale
- -15.81%
- Variazione Annuale
- -43.23%
20 settembre, sabato