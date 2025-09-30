- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TFC-PI: Truist Financial Corporation Depositary Shares
A taxa do TFC-PI para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.22 e o mais alto foi 22.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Truist Financial Corporation Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TFC-PI hoje?
Hoje Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) está avaliado em 22.37. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 22.35, e o volume de negociação atingiu 104. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TFC-PI em tempo real.
As ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares pagam dividendos?
Atualmente Truist Financial Corporation Depositary Shares está avaliado em 22.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -6.36% e USD. Monitore os movimentos de TFC-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TFC-PI?
Você pode comprar ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) pelo preço atual 22.37. Ordens geralmente são executadas perto de 22.37 ou 22.67, enquanto 104 e 0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TFC-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TFC-PI?
Investir em Truist Financial Corporation Depositary Shares envolve considerar a faixa anual 20.07 - 23.95 e o preço atual 22.37. Muitos comparam 7.19% e -6.36% antes de enviar ordens em 22.37 ou 22.67. Estude as mudanças diárias de preço de TFC-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?
O maior preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) no último ano foi 23.95. As ações oscilaram bastante dentro de 20.07 - 23.95, e a comparação com 22.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Truist Financial Corporation Depositary Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?
O menor preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) no ano foi 20.07. A comparação com o preço atual 22.37 e 20.07 - 23.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TFC-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TFC-PI?
No passado Truist Financial Corporation Depositary Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.35 e -6.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.35
- Open
- 22.31
- Bid
- 22.37
- Ask
- 22.67
- Low
- 22.22
- High
- 22.40
- Volume
- 104
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 7.19%
- Mudança de 6 meses
- -6.36%
- Mudança anual
- -6.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4