CotaçõesSeções
Moedas / TFC-PI
Voltar para Ações

TFC-PI: Truist Financial Corporation Depositary Shares

22.37 USD 0.02 (0.09%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TFC-PI para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.22 e o mais alto foi 22.40.

Veja a dinâmica do par de moedas Truist Financial Corporation Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TFC-PI hoje?

Hoje Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) está avaliado em 22.37. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 22.35, e o volume de negociação atingiu 104. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TFC-PI em tempo real.

As ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares pagam dividendos?

Atualmente Truist Financial Corporation Depositary Shares está avaliado em 22.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -6.36% e USD. Monitore os movimentos de TFC-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TFC-PI?

Você pode comprar ações de Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) pelo preço atual 22.37. Ordens geralmente são executadas perto de 22.37 ou 22.67, enquanto 104 e 0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TFC-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TFC-PI?

Investir em Truist Financial Corporation Depositary Shares envolve considerar a faixa anual 20.07 - 23.95 e o preço atual 22.37. Muitos comparam 7.19% e -6.36% antes de enviar ordens em 22.37 ou 22.67. Estude as mudanças diárias de preço de TFC-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?

O maior preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) no último ano foi 23.95. As ações oscilaram bastante dentro de 20.07 - 23.95, e a comparação com 22.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Truist Financial Corporation Depositary Shares no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações TRUIST FINANCIAL CORP?

O menor preço de TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) no ano foi 20.07. A comparação com o preço atual 22.37 e 20.07 - 23.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TFC-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TFC-PI?

No passado Truist Financial Corporation Depositary Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.35 e -6.36% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.22 22.40
Faixa anual
20.07 23.95
Fechamento anterior
22.35
Open
22.31
Bid
22.37
Ask
22.67
Low
22.22
High
22.40
Volume
104
Mudança diária
0.09%
Mudança mensal
7.19%
Mudança de 6 meses
-6.36%
Mudança anual
-6.36%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4