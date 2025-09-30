- Übersicht
TFC-PI: Truist Financial Corporation Depositary Shares
Der Wechselkurs von TFC-PI hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.22 bis zu einem Hoch von 22.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Truist Financial Corporation Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TFC-PI heute?
Die Aktie von Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) notiert heute bei 22.37. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.35 und das Handelsvolumen erreichte 104. Das Live-Chart von TFC-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TFC-PI Dividenden?
Truist Financial Corporation Depositary Shares wird derzeit mit 22.37 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -6.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TFC-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich TFC-PI-Aktien?
Sie können Aktien von Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) zum aktuellen Kurs von 22.37 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.37 oder 22.67 platziert, während 104 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TFC-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TFC-PI-Aktien?
Bei einer Investition in Truist Financial Corporation Depositary Shares müssen die jährliche Spanne 20.07 - 23.95 und der aktuelle Kurs 22.37 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.19% und -6.36%, bevor sie Orders zu 22.37 oder 22.67 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TFC-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TRUIST FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) im vergangenen Jahr lag bei 23.95. Innerhalb von 20.07 - 23.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Truist Financial Corporation Depositary Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TRUIST FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) im Laufe des Jahres betrug 20.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.37 und der Spanne 20.07 - 23.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TFC-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TFC-PI statt?
Truist Financial Corporation Depositary Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.35 und -6.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.35
- Eröffnung
- 22.31
- Bid
- 22.37
- Ask
- 22.67
- Tief
- 22.22
- Hoch
- 22.40
- Volumen
- 104
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 7.19%
- 6-Monatsänderung
- -6.36%
- Jahresänderung
- -6.36%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4