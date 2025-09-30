KurseKategorien
TFC-PI: Truist Financial Corporation Depositary Shares

22.37 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TFC-PI hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.22 bis zu einem Hoch von 22.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Truist Financial Corporation Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TFC-PI heute?

Die Aktie von Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) notiert heute bei 22.37. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.35 und das Handelsvolumen erreichte 104. Das Live-Chart von TFC-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TFC-PI Dividenden?

Truist Financial Corporation Depositary Shares wird derzeit mit 22.37 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -6.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TFC-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich TFC-PI-Aktien?

Sie können Aktien von Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) zum aktuellen Kurs von 22.37 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.37 oder 22.67 platziert, während 104 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TFC-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TFC-PI-Aktien?

Bei einer Investition in Truist Financial Corporation Depositary Shares müssen die jährliche Spanne 20.07 - 23.95 und der aktuelle Kurs 22.37 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.19% und -6.36%, bevor sie Orders zu 22.37 oder 22.67 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TFC-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TRUIST FINANCIAL CORP?

Der höchste Kurs von TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) im vergangenen Jahr lag bei 23.95. Innerhalb von 20.07 - 23.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Truist Financial Corporation Depositary Shares mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TRUIST FINANCIAL CORP?

Der niedrigste Kurs von TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) im Laufe des Jahres betrug 20.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.37 und der Spanne 20.07 - 23.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TFC-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TFC-PI statt?

Truist Financial Corporation Depositary Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.35 und -6.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.22 22.40
Jahresspanne
20.07 23.95
Vorheriger Schlusskurs
22.35
Eröffnung
22.31
Bid
22.37
Ask
22.67
Tief
22.22
Hoch
22.40
Volumen
104
Tagesänderung
0.09%
Monatsänderung
7.19%
6-Monatsänderung
-6.36%
Jahresänderung
-6.36%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4