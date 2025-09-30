QuotazioniSezioni
TFC-PI
TFC-PI: Truist Financial Corporation Depositary Shares

22.37 USD 0.02 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TFC-PI ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.22 e ad un massimo di 22.40.

Segui le dinamiche di Truist Financial Corporation Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TFC-PI oggi?

Oggi le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares sono prezzate a 22.37. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 22.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 104. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TFC-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares pagano dividendi?

Truist Financial Corporation Depositary Shares è attualmente valutato a 22.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -6.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TFC-PI.

Come acquistare azioni TFC-PI?

Puoi acquistare azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares al prezzo attuale di 22.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.37 o 22.67, mentre 104 e 0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TFC-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TFC-PI?

Investire in Truist Financial Corporation Depositary Shares implica considerare l'intervallo annuale 20.07 - 23.95 e il prezzo attuale 22.37. Molti confrontano 7.19% e -6.36% prima di effettuare ordini su 22.37 o 22.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TFC-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di TRUIST FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 23.95. All'interno di 20.07 - 23.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Truist Financial Corporation Depositary Shares utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) nel corso dell'anno è stato 20.07. Confrontandolo con gli attuali 22.37 e 20.07 - 23.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TFC-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TFC-PI?

Truist Financial Corporation Depositary Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.35 e -6.36%.

Intervallo Giornaliero
22.22 22.40
Intervallo Annuale
20.07 23.95
Chiusura Precedente
22.35
Apertura
22.31
Bid
22.37
Ask
22.67
Minimo
22.22
Massimo
22.40
Volume
104
Variazione giornaliera
0.09%
Variazione Mensile
7.19%
Variazione Semestrale
-6.36%
Variazione Annuale
-6.36%
