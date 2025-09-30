- Panoramica
TFC-PI: Truist Financial Corporation Depositary Shares
Il tasso di cambio TFC-PI ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.22 e ad un massimo di 22.40.
Segui le dinamiche di Truist Financial Corporation Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TFC-PI oggi?
Oggi le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares sono prezzate a 22.37. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 22.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 104. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TFC-PI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares pagano dividendi?
Truist Financial Corporation Depositary Shares è attualmente valutato a 22.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -6.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TFC-PI.
Come acquistare azioni TFC-PI?
Puoi acquistare azioni Truist Financial Corporation Depositary Shares al prezzo attuale di 22.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.37 o 22.67, mentre 104 e 0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TFC-PI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TFC-PI?
Investire in Truist Financial Corporation Depositary Shares implica considerare l'intervallo annuale 20.07 - 23.95 e il prezzo attuale 22.37. Molti confrontano 7.19% e -6.36% prima di effettuare ordini su 22.37 o 22.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TFC-PI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di TRUIST FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 23.95. All'interno di 20.07 - 23.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Truist Financial Corporation Depositary Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TRUIST FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) nel corso dell'anno è stato 20.07. Confrontandolo con gli attuali 22.37 e 20.07 - 23.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TFC-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TFC-PI?
Truist Financial Corporation Depositary Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.35 e -6.36%.
- Chiusura Precedente
- 22.35
- Apertura
- 22.31
- Bid
- 22.37
- Ask
- 22.67
- Minimo
- 22.22
- Massimo
- 22.40
- Volume
- 104
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- 7.19%
- Variazione Semestrale
- -6.36%
- Variazione Annuale
- -6.36%
