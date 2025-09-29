- 概要
TFC-PI: Truist Financial Corporation Depositary Shares
TFC-PIの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり22.22の安値と22.40の高値で取引されました。
Truist Financial Corporation Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TFC-PI株の現在の価格は？
Truist Financial Corporation Depositary Sharesの株価は本日22.37です。0.09%内で取引され、前日の終値は22.35、取引量は104に達しました。TFC-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Truist Financial Corporation Depositary Sharesの株は配当を出しますか？
Truist Financial Corporation Depositary Sharesの現在の価格は22.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は-6.36%やUSDにも注目します。TFC-PIの動きはライブチャートで確認できます。
TFC-PI株を買う方法は？
Truist Financial Corporation Depositary Sharesの株は現在22.37で購入可能です。注文は通常22.37または22.67付近で行われ、104や0.27%が市場の動きを示します。TFC-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
TFC-PI株に投資する方法は？
Truist Financial Corporation Depositary Sharesへの投資では、年間の値幅20.07 - 23.95と現在の22.37を考慮します。注文は多くの場合22.37や22.67で行われる前に、7.19%や-6.36%と比較されます。TFC-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TRUIST FINANCIAL CORPの株の最高値は？
TRUIST FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は23.95でした。20.07 - 23.95内で株価は大きく変動し、22.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Truist Financial Corporation Depositary Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TRUIST FINANCIAL CORPの株の最低値は？
TRUIST FINANCIAL CORP(TFC-PI)の年間最安値は20.07でした。現在の22.37や20.07 - 23.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TFC-PIの動きはライブチャートで確認できます。
TFC-PIの株式分割はいつ行われましたか？
Truist Financial Corporation Depositary Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.35、-6.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.35
- 始値
- 22.31
- 買値
- 22.37
- 買値
- 22.67
- 安値
- 22.22
- 高値
- 22.40
- 出来高
- 104
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- 7.19%
- 6ヶ月の変化
- -6.36%
- 1年の変化
- -6.36%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
