TFC-PI: Truist Financial Corporation Depositary Shares

22.39 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TFC-PI за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.22, а максимальная — 22.40.

Следите за динамикой Truist Financial Corporation Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TFC-PI сегодня?

Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) сегодня оценивается на уровне 22.39. Инструмент торгуется в пределах 0.18%, вчерашнее закрытие составило 22.35, а торговый объем достиг 102. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFC-PI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Truist Financial Corporation Depositary Shares?

Truist Financial Corporation Depositary Shares в настоящее время оценивается в 22.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.28% и USD. Отслеживайте движения TFC-PI на графике в реальном времени.

Как купить акции TFC-PI?

Вы можете купить акции Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) по текущей цене 22.39. Ордера обычно размещаются около 22.39 или 22.69, тогда как 102 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFC-PI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TFC-PI?

Инвестирование в Truist Financial Corporation Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 20.07 - 23.95 и текущей цены 22.39. Многие сравнивают 7.28% и -6.28% перед размещением ордеров на 22.39 или 22.69. Изучайте ежедневные изменения цены TFC-PI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TRUIST FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) за последний год составила 23.95. Акции заметно колебались в пределах 20.07 - 23.95, сравнение с 22.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Truist Financial Corporation Depositary Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TRUIST FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) за год составила 20.07. Сравнение с текущими 22.39 и 20.07 - 23.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFC-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TFC-PI?

В прошлом Truist Financial Corporation Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.35 и -6.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.22 22.40
Годовой диапазон
20.07 23.95
Предыдущее закрытие
22.35
Open
22.31
Bid
22.39
Ask
22.69
Low
22.22
High
22.40
Объем
102
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
7.28%
6-месячное изменение
-6.28%
Годовое изменение
-6.28%
