- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TFC-PI: Truist Financial Corporation Depositary Shares
Курс TFC-PI за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.22, а максимальная — 22.40.
Следите за динамикой Truist Financial Corporation Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TFC-PI сегодня?
Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) сегодня оценивается на уровне 22.39. Инструмент торгуется в пределах 0.18%, вчерашнее закрытие составило 22.35, а торговый объем достиг 102. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFC-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Truist Financial Corporation Depositary Shares?
Truist Financial Corporation Depositary Shares в настоящее время оценивается в 22.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.28% и USD. Отслеживайте движения TFC-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции TFC-PI?
Вы можете купить акции Truist Financial Corporation Depositary Shares (TFC-PI) по текущей цене 22.39. Ордера обычно размещаются около 22.39 или 22.69, тогда как 102 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFC-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TFC-PI?
Инвестирование в Truist Financial Corporation Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 20.07 - 23.95 и текущей цены 22.39. Многие сравнивают 7.28% и -6.28% перед размещением ордеров на 22.39 или 22.69. Изучайте ежедневные изменения цены TFC-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TRUIST FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) за последний год составила 23.95. Акции заметно колебались в пределах 20.07 - 23.95, сравнение с 22.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Truist Financial Corporation Depositary Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TRUIST FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена TRUIST FINANCIAL CORP (TFC-PI) за год составила 20.07. Сравнение с текущими 22.39 и 20.07 - 23.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFC-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TFC-PI?
В прошлом Truist Financial Corporation Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.35 и -6.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.35
- Open
- 22.31
- Bid
- 22.39
- Ask
- 22.69
- Low
- 22.22
- High
- 22.40
- Объем
- 102
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 7.28%
- 6-месячное изменение
- -6.28%
- Годовое изменение
- -6.28%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%