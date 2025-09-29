报价部分
货币 / TFC-PI
TFC-PI: Truist Financial Corporation Depositary Shares

22.37 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TFC-PI汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点22.22和高点22.40进行交易。

关注Truist Financial Corporation Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TFC-PI股票今天的价格是多少？

Truist Financial Corporation Depositary Shares股票今天的定价为22.37。它在0.09%范围内交易，昨天的收盘价为22.35，交易量达到104。TFC-PI的实时价格图表显示了这些更新。

Truist Financial Corporation Depositary Shares股票是否支付股息？

Truist Financial Corporation Depositary Shares目前的价值为22.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.36%和USD。实时查看图表以跟踪TFC-PI走势。

如何购买TFC-PI股票？

您可以以22.37的当前价格购买Truist Financial Corporation Depositary Shares股票。订单通常设置在22.37或22.67附近，而104和0.27%显示市场活动。立即关注TFC-PI的实时图表更新。

如何投资TFC-PI股票？

投资Truist Financial Corporation Depositary Shares需要考虑年度范围20.07 - 23.95和当前价格22.37。许多人在以22.37或22.67下订单之前，会比较7.19%和。实时查看TFC-PI价格图表，了解每日变化。

TRUIST FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TRUIST FINANCIAL CORP的最高价格是23.95。在20.07 - 23.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Truist Financial Corporation Depositary Shares的绩效。

TRUIST FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？

TRUIST FINANCIAL CORP（TFC-PI）的最低价格为20.07。将其与当前的22.37和20.07 - 23.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFC-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TFC-PI股票是什么时候拆分的？

Truist Financial Corporation Depositary Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.35和-6.36%中可见。

日范围
22.22 22.40
年范围
20.07 23.95
前一天收盘价
22.35
开盘价
22.31
卖价
22.37
买价
22.67
最低价
22.22
最高价
22.40
交易量
104
日变化
0.09%
月变化
7.19%
6个月变化
-6.36%
年变化
-6.36%
