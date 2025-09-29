TFC-PI: Truist Financial Corporation Depositary Shares
今日TFC-PI汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点22.22和高点22.40进行交易。
关注Truist Financial Corporation Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
TFC-PI股票今天的价格是多少？
Truist Financial Corporation Depositary Shares股票今天的定价为22.37。它在0.09%范围内交易，昨天的收盘价为22.35，交易量达到104。TFC-PI的实时价格图表显示了这些更新。
Truist Financial Corporation Depositary Shares股票是否支付股息？
Truist Financial Corporation Depositary Shares目前的价值为22.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.36%和USD。实时查看图表以跟踪TFC-PI走势。
如何购买TFC-PI股票？
您可以以22.37的当前价格购买Truist Financial Corporation Depositary Shares股票。订单通常设置在22.37或22.67附近，而104和0.27%显示市场活动。立即关注TFC-PI的实时图表更新。
如何投资TFC-PI股票？
投资Truist Financial Corporation Depositary Shares需要考虑年度范围20.07 - 23.95和当前价格22.37。许多人在以22.37或22.67下订单之前，会比较7.19%和。实时查看TFC-PI价格图表，了解每日变化。
TRUIST FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TRUIST FINANCIAL CORP的最高价格是23.95。在20.07 - 23.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Truist Financial Corporation Depositary Shares的绩效。
TRUIST FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？
TRUIST FINANCIAL CORP（TFC-PI）的最低价格为20.07。将其与当前的22.37和20.07 - 23.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFC-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TFC-PI股票是什么时候拆分的？
Truist Financial Corporation Depositary Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.35和-6.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.35
- 开盘价
- 22.31
- 卖价
- 22.37
- 买价
- 22.67
- 最低价
- 22.22
- 最高价
- 22.40
- 交易量
- 104
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 7.19%
- 6个月变化
- -6.36%
- 年变化
- -6.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值