TFC-PI股票今天的价格是多少？ Truist Financial Corporation Depositary Shares股票今天的定价为22.37。它在0.09%范围内交易，昨天的收盘价为22.35，交易量达到104。TFC-PI的实时价格图表显示了这些更新。

Truist Financial Corporation Depositary Shares股票是否支付股息？ Truist Financial Corporation Depositary Shares目前的价值为22.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.36%和USD。实时查看图表以跟踪TFC-PI走势。

如何购买TFC-PI股票？ 您可以以22.37的当前价格购买Truist Financial Corporation Depositary Shares股票。订单通常设置在22.37或22.67附近，而104和0.27%显示市场活动。立即关注TFC-PI的实时图表更新。

如何投资TFC-PI股票？ 投资Truist Financial Corporation Depositary Shares需要考虑年度范围20.07 - 23.95和当前价格22.37。许多人在以22.37或22.67下订单之前，会比较7.19%和。实时查看TFC-PI价格图表，了解每日变化。

TRUIST FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TRUIST FINANCIAL CORP的最高价格是23.95。在20.07 - 23.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Truist Financial Corporation Depositary Shares的绩效。

TRUIST FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？ TRUIST FINANCIAL CORP（TFC-PI）的最低价格为20.07。将其与当前的22.37和20.07 - 23.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFC-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。