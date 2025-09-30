- Visão do mercado
TACOU: Berto Acquisition Corp.
A taxa do TACOU para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.58 e o mais alto foi 10.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Berto Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TACOU hoje?
Hoje Berto Acquisition Corp. (TACOU) está avaliado em 10.71. O instrumento é negociado dentro de -0.28%, o fechamento de ontem foi 10.74, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TACOU em tempo real.
As ações de Berto Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Berto Acquisition Corp. está avaliado em 10.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.04% e USD. Monitore os movimentos de TACOU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TACOU?
Você pode comprar ações de Berto Acquisition Corp. (TACOU) pelo preço atual 10.71. Ordens geralmente são executadas perto de 10.71 ou 11.01, enquanto 11 e 1.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TACOU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TACOU?
Investir em Berto Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 10.09 - 11.26 e o preço atual 10.71. Muitos comparam 1.04% e 6.04% antes de enviar ordens em 10.71 ou 11.01. Estude as mudanças diárias de preço de TACOU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Berto Acquisition Corp.?
O maior preço de Berto Acquisition Corp. (TACOU) no último ano foi 11.26. As ações oscilaram bastante dentro de 10.09 - 11.26, e a comparação com 10.74 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Berto Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Berto Acquisition Corp.?
O menor preço de Berto Acquisition Corp. (TACOU) no ano foi 10.09. A comparação com o preço atual 10.71 e 10.09 - 11.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TACOU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TACOU?
No passado Berto Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.74 e 6.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.74
- Open
- 10.58
- Bid
- 10.71
- Ask
- 11.01
- Low
- 10.58
- High
- 10.73
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- 1.04%
- Mudança de 6 meses
- 6.04%
- Mudança anual
- 6.04%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4