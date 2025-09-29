クォートセクション
通貨 / TACOU
TACOU: Berto Acquisition Corp.

10.71 USD 0.03 (0.28%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TACOUの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり10.58の安値と10.73の高値で取引されました。

Berto Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TACOU株の現在の価格は？

Berto Acquisition Corp.の株価は本日10.71です。-0.28%内で取引され、前日の終値は10.74、取引量は11に達しました。TACOUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Berto Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Berto Acquisition Corp.の現在の価格は10.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.04%やUSDにも注目します。TACOUの動きはライブチャートで確認できます。

TACOU株を買う方法は？

Berto Acquisition Corp.の株は現在10.71で購入可能です。注文は通常10.71または11.01付近で行われ、11や1.23%が市場の動きを示します。TACOUの最新情報はライブチャートで確認できます。

TACOU株に投資する方法は？

Berto Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅10.09 - 11.26と現在の10.71を考慮します。注文は多くの場合10.71や11.01で行われる前に、1.04%や6.04%と比較されます。TACOUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Berto Acquisition Corp.の株の最高値は？

Berto Acquisition Corp.の過去1年の最高値は11.26でした。10.09 - 11.26内で株価は大きく変動し、10.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Berto Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Berto Acquisition Corp.の株の最低値は？

Berto Acquisition Corp.(TACOU)の年間最安値は10.09でした。現在の10.71や10.09 - 11.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TACOUの動きはライブチャートで確認できます。

TACOUの株式分割はいつ行われましたか？

Berto Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.74、6.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.58 10.73
1年のレンジ
10.09 11.26
以前の終値
10.74
始値
10.58
買値
10.71
買値
11.01
安値
10.58
高値
10.73
出来高
11
1日の変化
-0.28%
1ヶ月の変化
1.04%
6ヶ月の変化
6.04%
1年の変化
6.04%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待