TACOU: Berto Acquisition Corp.
Le taux de change de TACOU a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.58 et à un maximum de 10.73.
Suivez la dynamique Berto Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TACOU aujourd'hui ?
L'action Berto Acquisition Corp. est cotée à 10.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.28%, a clôturé hier à 10.74 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de TACOU présente ces mises à jour.
L'action Berto Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Berto Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TACOU.
Comment acheter des actions TACOU ?
Vous pouvez acheter des actions Berto Acquisition Corp. au cours actuel de 10.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.71 ou de 11.01, le 11 et le 1.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TACOU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TACOU ?
Investir dans Berto Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.09 - 11.26 et le prix actuel 10.71. Beaucoup comparent 1.04% et 6.04% avant de passer des ordres à 10.71 ou 11.01. Consultez le graphique du cours de TACOU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Berto Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Berto Acquisition Corp. l'année dernière était 11.26. Au cours de 10.09 - 11.26, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.74 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Berto Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Berto Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Berto Acquisition Corp. (TACOU) sur l'année a été 10.09. Sa comparaison avec 10.71 et 10.09 - 11.26 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TACOU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TACOU a-t-elle été divisée ?
Berto Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.74 et 6.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.74
- Ouverture
- 10.58
- Bid
- 10.71
- Ask
- 11.01
- Plus Bas
- 10.58
- Plus Haut
- 10.73
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- -0.28%
- Changement Mensuel
- 1.04%
- Changement à 6 Mois
- 6.04%
- Changement Annuel
- 6.04%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4