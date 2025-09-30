- Panoramica
TACOU: Berto Acquisition Corp.
Il tasso di cambio TACOU ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.58 e ad un massimo di 10.73.
Segui le dinamiche di Berto Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TACOU oggi?
Oggi le azioni Berto Acquisition Corp. sono prezzate a 10.71. Viene scambiato all'interno di -0.28%, la chiusura di ieri è stata 10.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TACOU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Berto Acquisition Corp. pagano dividendi?
Berto Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TACOU.
Come acquistare azioni TACOU?
Puoi acquistare azioni Berto Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.71 o 11.01, mentre 11 e 1.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TACOU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TACOU?
Investire in Berto Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 10.09 - 11.26 e il prezzo attuale 10.71. Molti confrontano 1.04% e 6.04% prima di effettuare ordini su 10.71 o 11.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TACOU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Berto Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Berto Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 11.26. All'interno di 10.09 - 11.26, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Berto Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Berto Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Berto Acquisition Corp. (TACOU) nel corso dell'anno è stato 10.09. Confrontandolo con gli attuali 10.71 e 10.09 - 11.26 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TACOU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TACOU?
Berto Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.74 e 6.04%.
- Chiusura Precedente
- 10.74
- Apertura
- 10.58
- Bid
- 10.71
- Ask
- 11.01
- Minimo
- 10.58
- Massimo
- 10.73
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 1.04%
- Variazione Semestrale
- 6.04%
- Variazione Annuale
- 6.04%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4