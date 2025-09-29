- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TACOU: Berto Acquisition Corp.
El tipo de cambio de TACOU de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.58, mientras que el máximo ha alcanzado 10.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Berto Acquisition Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TACOU hoy?
Berto Acquisition Corp. (TACOU) se evalúa hoy en 10.71. El instrumento se negocia dentro de -0.28%; el cierre de ayer ha sido 10.74 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TACOU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Berto Acquisition Corp.?
Berto Acquisition Corp. se evalúa actualmente en 10.71. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.04% y USD. Monitoree los movimientos de TACOU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TACOU?
Puede comprar acciones de Berto Acquisition Corp. (TACOU) al precio actual de 10.71. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.71 o 11.01, mientras que 11 y 1.23% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TACOU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TACOU?
Invertir en Berto Acquisition Corp. implica tener en cuenta el rango anual 10.09 - 11.26 y el precio actual 10.71. Muchos comparan 1.04% y 6.04% antes de colocar órdenes en 10.71 o 11.01. Estudie los cambios diarios de precios de TACOU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Berto Acquisition Corp.?
El precio más alto de Berto Acquisition Corp. (TACOU) en el último año ha sido 11.26. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.09 - 11.26, una comparación con 10.74 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Berto Acquisition Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Berto Acquisition Corp.?
El precio más bajo de Berto Acquisition Corp. (TACOU) para el año ha sido 10.09. La comparación con los actuales 10.71 y 10.09 - 11.26 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TACOU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TACOU?
En el pasado, Berto Acquisition Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.74 y 6.04% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.74
- Open
- 10.58
- Bid
- 10.71
- Ask
- 11.01
- Low
- 10.58
- High
- 10.73
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- -0.28%
- Cambio mensual
- 1.04%
- Cambio a 6 meses
- 6.04%
- Cambio anual
- 6.04%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.