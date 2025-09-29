- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TACOU: Berto Acquisition Corp.
Курс TACOU за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.58, а максимальная — 10.73.
Следите за динамикой Berto Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TACOU сегодня?
Berto Acquisition Corp. (TACOU) сегодня оценивается на уровне 10.71. Инструмент торгуется в пределах -0.28%, вчерашнее закрытие составило 10.74, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TACOU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Berto Acquisition Corp.?
Berto Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.04% и USD. Отслеживайте движения TACOU на графике в реальном времени.
Как купить акции TACOU?
Вы можете купить акции Berto Acquisition Corp. (TACOU) по текущей цене 10.71. Ордера обычно размещаются около 10.71 или 11.01, тогда как 11 и 1.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TACOU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TACOU?
Инвестирование в Berto Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.09 - 11.26 и текущей цены 10.71. Многие сравнивают 1.04% и 6.04% перед размещением ордеров на 10.71 или 11.01. Изучайте ежедневные изменения цены TACOU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Berto Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Berto Acquisition Corp. (TACOU) за последний год составила 11.26. Акции заметно колебались в пределах 10.09 - 11.26, сравнение с 10.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Berto Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Berto Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Berto Acquisition Corp. (TACOU) за год составила 10.09. Сравнение с текущими 10.71 и 10.09 - 11.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TACOU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TACOU?
В прошлом Berto Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.74 и 6.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.74
- Open
- 10.58
- Bid
- 10.71
- Ask
- 11.01
- Low
- 10.58
- High
- 10.73
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 1.04%
- 6-месячное изменение
- 6.04%
- Годовое изменение
- 6.04%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%