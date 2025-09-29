КотировкиРазделы
TACOU: Berto Acquisition Corp.

10.71 USD 0.03 (0.28%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TACOU за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.58, а максимальная — 10.73.

Следите за динамикой Berto Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TACOU сегодня?

Berto Acquisition Corp. (TACOU) сегодня оценивается на уровне 10.71. Инструмент торгуется в пределах -0.28%, вчерашнее закрытие составило 10.74, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TACOU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Berto Acquisition Corp.?

Berto Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.04% и USD. Отслеживайте движения TACOU на графике в реальном времени.

Как купить акции TACOU?

Вы можете купить акции Berto Acquisition Corp. (TACOU) по текущей цене 10.71. Ордера обычно размещаются около 10.71 или 11.01, тогда как 11 и 1.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TACOU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TACOU?

Инвестирование в Berto Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.09 - 11.26 и текущей цены 10.71. Многие сравнивают 1.04% и 6.04% перед размещением ордеров на 10.71 или 11.01. Изучайте ежедневные изменения цены TACOU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Berto Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Berto Acquisition Corp. (TACOU) за последний год составила 11.26. Акции заметно колебались в пределах 10.09 - 11.26, сравнение с 10.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Berto Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Berto Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Berto Acquisition Corp. (TACOU) за год составила 10.09. Сравнение с текущими 10.71 и 10.09 - 11.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TACOU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TACOU?

В прошлом Berto Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.74 и 6.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.58 10.73
Годовой диапазон
10.09 11.26
Предыдущее закрытие
10.74
Open
10.58
Bid
10.71
Ask
11.01
Low
10.58
High
10.73
Объем
11
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
1.04%
6-месячное изменение
6.04%
Годовое изменение
6.04%
