SWIM: Latham Group Inc
7.79 USD 0.04 (0.52%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SWIM para hoje mudou para 0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.74 e o mais alto foi 7.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Latham Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.74 7.88
Faixa anual
4.56 8.46
- Fechamento anterior
- 7.75
- Open
- 7.80
- Bid
- 7.79
- Ask
- 8.09
- Low
- 7.74
- High
- 7.88
- Volume
- 240
- Mudança diária
- 0.52%
- Mudança mensal
- -0.26%
- Mudança de 6 meses
- 18.93%
- Mudança anual
- 14.39%
