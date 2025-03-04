Валюты / SWIM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SWIM: Latham Group Inc
7.74 USD 0.12 (1.53%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SWIM за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.67, а максимальная — 7.90.
Следите за динамикой Latham Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SWIM
- Latham Group: After A Surge, Better Opportunities Exist (NASDAQ:SWIM)
- Latham Group, Inc. (SWIM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Latham Group (SWIM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Latham Group Q2 2025 slides: revenue up 7.8%, EBITDA margins expand
- Armstrong World Industries (AWI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Latham Group: Too Much Uncertainty Right Now (NASDAQ:SWIM)
- Latham Group, Inc. to Participate at Upcoming Conferences in June 2025
- Latham Group, Inc. to Participate at Upcoming Conferences in May 2025
- IBM, Nokia, Alaska Air Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- McIntyre Partnerships Q4 2024 Partners Letter
- Latham Group: A Pool Of Potential, But Too Many Red Flags For Now (NASDAQ:SWIM)
- Latham Group, Inc. (SWIM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Latham Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SWIM)
- Latham Group shares surge 14.5% as Q4 revenue tops estimates
Дневной диапазон
7.67 7.90
Годовой диапазон
4.56 8.46
- Предыдущее закрытие
- 7.86
- Open
- 7.85
- Bid
- 7.74
- Ask
- 8.04
- Low
- 7.67
- High
- 7.90
- Объем
- 1.319 K
- Дневное изменение
- -1.53%
- Месячное изменение
- -0.90%
- 6-месячное изменение
- 18.17%
- Годовое изменение
- 13.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.