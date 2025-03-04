КотировкиРазделы
SWIM: Latham Group Inc

7.74 USD 0.12 (1.53%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SWIM за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.67, а максимальная — 7.90.

Следите за динамикой Latham Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SWIM

Дневной диапазон
7.67 7.90
Годовой диапазон
4.56 8.46
Предыдущее закрытие
7.86
Open
7.85
Bid
7.74
Ask
8.04
Low
7.67
High
7.90
Объем
1.319 K
Дневное изменение
-1.53%
Месячное изменение
-0.90%
6-месячное изменение
18.17%
Годовое изменение
13.66%
