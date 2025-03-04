KurseKategorien
Währungen / SWIM
Zurück zum Aktien

SWIM: Latham Group Inc

7.79 USD 0.05 (0.64%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SWIM hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.77 bis zu einem Hoch von 7.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Latham Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SWIM News

Tagesspanne
7.77 7.85
Jahresspanne
4.56 8.46
Vorheriger Schlusskurs
7.84
Eröffnung
7.85
Bid
7.79
Ask
8.09
Tief
7.77
Hoch
7.85
Volumen
47
Tagesänderung
-0.64%
Monatsänderung
-0.26%
6-Monatsänderung
18.93%
Jahresänderung
14.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K