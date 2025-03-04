Währungen / SWIM
SWIM: Latham Group Inc
7.79 USD 0.05 (0.64%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SWIM hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.77 bis zu einem Hoch von 7.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Latham Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.77 7.85
Jahresspanne
4.56 8.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.84
- Eröffnung
- 7.85
- Bid
- 7.79
- Ask
- 8.09
- Tief
- 7.77
- Hoch
- 7.85
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- -0.26%
- 6-Monatsänderung
- 18.93%
- Jahresänderung
- 14.39%
