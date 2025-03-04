通貨 / SWIM
SWIM: Latham Group Inc
7.84 USD 0.09 (1.16%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SWIMの今日の為替レートは、1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり7.73の安値と7.88の高値で取引されました。
Latham Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
7.73 7.88
1年のレンジ
4.56 8.46
- 以前の終値
- 7.75
- 始値
- 7.80
- 買値
- 7.84
- 買値
- 8.14
- 安値
- 7.73
- 高値
- 7.88
- 出来高
- 1.113 K
- 1日の変化
- 1.16%
- 1ヶ月の変化
- 0.38%
- 6ヶ月の変化
- 19.69%
- 1年の変化
- 15.12%
