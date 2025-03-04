통화 / SWIM
SWIM: Latham Group Inc
7.68 USD 0.16 (2.04%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SWIM 환율이 오늘 -2.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.64이고 고가는 7.85이었습니다.
Latham Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
7.64 7.85
년간 변동
4.56 8.46
- 이전 종가
- 7.84
- 시가
- 7.85
- Bid
- 7.68
- Ask
- 7.98
- 저가
- 7.64
- 고가
- 7.85
- 볼륨
- 1.341 K
- 일일 변동
- -2.04%
- 월 변동
- -1.66%
- 6개월 변동
- 17.25%
- 년간 변동율
- 12.78%
20 9월, 토요일