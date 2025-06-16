Moedas / SRM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SRM: SRM Entertainment Inc
10.30 USD 3.58 (53.27%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SRM para hoje mudou para 53.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.42 e o mais alto foi 10.99.
Veja a dinâmica do par de moedas SRM Entertainment Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M30
- D1
- W1
- MN
SRM Notícias
- Marrocos - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Moroccan All Shares recuou 0,23%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.23%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 1.64%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 2.59%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.20%
- Startup Anduril becomes third U.S. SRM supplier amid rising defense demand
- SRM Entertainment changes name to Tron Inc., adopts new ticker
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.41%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.19%
- Trump Memecoin Set To Launch On Tron Network Founded By Chinese-Born Billionaire Who Purchased Banana Duct-Taped To Wall For $6 Million
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.58%
- SRM Entertainment stock rises after completing $100M TRON Treasury launch
- SRM Entertainment stakes 365 million TRON tokens through JustLend
- SRM Entertainment Completes $100M TRON Treasury Launch
- DWF Ventures Report Reveals $76B Crypto Treasury Investment by Public Companies
- SRM Entertainment VP sells $941,000 in common stock
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 1.00%
- SRM Entertainment CEO Miller sells $1.11 million in stock
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 2.65%
- SRM Entertainment's Single-Month 2500% Rally: The First Public TRX Treasury Or Just Vapor?
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 1.18%
- Tron to Go Public Through Deal With SRM Entertainment (SRM)
- Eric Trump Says He Doesn't Have 'Public Involvement' In Justin Sun's MSTR-Type Public Venture, But Admits He's A 'Fan' Of Tron And Its Founder - TRX Gold (AMEX:TRX)
- SRM Entertainment announces strategic PIPE investment
Faixa diária
7.42 10.99
Faixa anual
0.26 12.80
- Fechamento anterior
- 6.72
- Open
- 7.80
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Low
- 7.42
- High
- 10.99
- Volume
- 49.050 K
- Mudança diária
- 53.27%
- Mudança mensal
- 37.33%
- Mudança de 6 meses
- 2842.86%
- Mudança anual
- 890.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh