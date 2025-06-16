CotaçõesSeções
Moedas / SRM
SRM: SRM Entertainment Inc

10.30 USD 3.58 (53.27%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SRM para hoje mudou para 53.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.42 e o mais alto foi 10.99.

Veja a dinâmica do par de moedas SRM Entertainment Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
7.42 10.99
Faixa anual
0.26 12.80
Fechamento anterior
6.72
Open
7.80
Bid
10.30
Ask
10.60
Low
7.42
High
10.99
Volume
49.050 K
Mudança diária
53.27%
Mudança mensal
37.33%
Mudança de 6 meses
2842.86%
Mudança anual
890.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh