SRM: SRM Entertainment Inc
10.30 USD 3.58 (53.27%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SRM hat sich für heute um 53.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.42 bis zu einem Hoch von 10.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die SRM Entertainment Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.42 10.99
Jahresspanne
0.26 12.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.72
- Eröffnung
- 7.80
- Bid
- 10.30
- Ask
- 10.60
- Tief
- 7.42
- Hoch
- 10.99
- Volumen
- 49.050 K
- Tagesänderung
- 53.27%
- Monatsänderung
- 37.33%
- 6-Monatsänderung
- 2842.86%
- Jahresänderung
- 890.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K