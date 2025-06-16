クォートセクション
通貨 / SRM
株に戻る

SRM: SRM Entertainment Inc

10.30 USD 3.58 (53.27%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SRMの今日の為替レートは、53.27%変化しました。日中、通貨は1あたり7.42の安値と10.99の高値で取引されました。

SRM Entertainment Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

SRM News

1日のレンジ
7.42 10.99
1年のレンジ
0.26 12.80
以前の終値
6.72
始値
7.80
買値
10.30
買値
10.60
安値
7.42
高値
10.99
出来高
49.050 K
1日の変化
53.27%
1ヶ月の変化
37.33%
6ヶ月の変化
2842.86%
1年の変化
890.38%
