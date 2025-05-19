Moedas / SMTK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SMTK: SMARTKEM INC
1.60 USD 0.12 (8.11%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMTK para hoje mudou para 8.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.34 e o mais alto foi 1.60.
Veja a dinâmica do par de moedas SMARTKEM INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMTK Notícias
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Smartkem enters joint development agreement with Manz Asia
- Smartkem receives patent for new microLED display manufacturing method
- Manz Asia and Smartkem showcase chip packaging tech
Faixa diária
1.34 1.60
Faixa anual
0.59 7.80
- Fechamento anterior
- 1.48
- Open
- 1.48
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Low
- 1.34
- High
- 1.60
- Volume
- 211
- Mudança diária
- 8.11%
- Mudança mensal
- 90.48%
- Mudança de 6 meses
- -46.67%
- Mudança anual
- -62.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh