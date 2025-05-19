Valute / SMTK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SMTK: SMARTKEM INC
1.45 USD 0.15 (9.38%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMTK ha avuto una variazione del -9.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.45 e ad un massimo di 1.61.
Segui le dinamiche di SMARTKEM INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMTK News
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Smartkem enters joint development agreement with Manz Asia
- Smartkem receives patent for new microLED display manufacturing method
- Manz Asia and Smartkem showcase chip packaging tech
Intervallo Giornaliero
1.45 1.61
Intervallo Annuale
0.59 7.80
- Chiusura Precedente
- 1.60
- Apertura
- 1.56
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Minimo
- 1.45
- Massimo
- 1.61
- Volume
- 65
- Variazione giornaliera
- -9.38%
- Variazione Mensile
- 72.62%
- Variazione Semestrale
- -51.67%
- Variazione Annuale
- -66.12%
21 settembre, domenica