SMTK: SMARTKEM INC
1.51 USD 0.09 (5.63%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMTK hat sich für heute um -5.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.50 bis zu einem Hoch von 1.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die SMARTKEM INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SMTK News
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Smartkem enters joint development agreement with Manz Asia
- Smartkem receives patent for new microLED display manufacturing method
- Manz Asia and Smartkem showcase chip packaging tech
Tagesspanne
1.50 1.61
Jahresspanne
0.59 7.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.60
- Eröffnung
- 1.56
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Tief
- 1.50
- Hoch
- 1.61
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -5.63%
- Monatsänderung
- 79.76%
- 6-Monatsänderung
- -49.67%
- Jahresänderung
- -64.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K