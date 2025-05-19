Валюты / SMTK
SMTK: SMARTKEM INC
1.66 USD 0.04 (2.35%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMTK за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.79.
Следите за динамикой SMARTKEM INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SMTK
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alset (NASDAQ:AEI), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Smartkem enters joint development agreement with Manz Asia
- Smartkem receives patent for new microLED display manufacturing method
- Manz Asia and Smartkem showcase chip packaging tech
Дневной диапазон
1.65 1.79
Годовой диапазон
0.59 7.80
- Предыдущее закрытие
- 1.70
- Open
- 1.74
- Bid
- 1.66
- Ask
- 1.96
- Low
- 1.65
- High
- 1.79
- Объем
- 183
- Дневное изменение
- -2.35%
- Месячное изменение
- 97.62%
- 6-месячное изменение
- -44.67%
- Годовое изменение
- -61.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.