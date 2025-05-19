通貨 / SMTK
SMTK: SMARTKEM INC
1.60 USD 0.12 (8.11%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMTKの今日の為替レートは、8.11%変化しました。日中、通貨は1あたり1.34の安値と1.60の高値で取引されました。
SMARTKEM INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.34 1.60
1年のレンジ
0.59 7.80
- 以前の終値
- 1.48
- 始値
- 1.48
- 買値
- 1.60
- 買値
- 1.90
- 安値
- 1.34
- 高値
- 1.60
- 出来高
- 211
- 1日の変化
- 8.11%
- 1ヶ月の変化
- 90.48%
- 6ヶ月の変化
- -46.67%
- 1年の変化
- -62.62%
