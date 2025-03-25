Moedas / SMTI
SMTI: Sanara MedTech Inc
34.51 USD 0.32 (0.94%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMTI para hoje mudou para 0.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.33 e o mais alto foi 35.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Sanara MedTech Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
34.33 35.23
Faixa anual
23.53 39.08
- Fechamento anterior
- 34.19
- Open
- 35.06
- Bid
- 34.51
- Ask
- 34.81
- Low
- 34.33
- High
- 35.23
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.94%
- Mudança mensal
- 3.20%
- Mudança de 6 meses
- 12.70%
- Mudança anual
- 11.43%
