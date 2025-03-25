Divisas / SMTI
SMTI: Sanara MedTech Inc
34.19 USD 0.89 (2.54%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SMTI de hoy ha cambiado un -2.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.00, mientras que el máximo ha alcanzado 35.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sanara MedTech Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SMTI News
- Sanara MedTech: Growth Remains Strong As Debt Concerns Recede (NASDAQ:SMTI)
- Sanara Medtech at Cantor Conference: Strategic Growth Focus
- Sanara MedTech stock falls after CEO succession announcement
- Sanara MedTech appoints Seth Yon as new CEO effective Sept 15
- InfuSystem: A New Sheriff In Town (NYSE:INFU)
- H.C. Wainwright raises Sanara MedTech stock price target to $54 on strong Q2
- Sanara Medtech earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- Sanara MedTech Inc. (SMTI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sanara MedTech Sales Jump 28 Percent
- Cresco Labs Inc. (CRLBF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sanara MedTech stock maintains Overweight rating at Cantor Fitzgerald
- Sanara MedTech launches wound care provider pilot program
- Sanara MedTech Q1 2025 slides: 26% revenue growth amid missed forecasts
- Sanara MedTech: Pursuing Rapid Expansion While Debt Levels Climb (NASDAQ:SMTI)
- Cantor maintains $45 target on Sanara MedTech stock
- Levi Strauss To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Annovis Bio (NYSE:ANVS)
- Sanara MedTech stock target raised to $53 at H.C. Wainwright
- Sanara Medtech earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Sanara MedTech Inc. (SMTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
34.00 35.53
Rango anual
23.53 39.08
- Cierres anteriores
- 35.08
- Open
- 35.15
- Bid
- 34.19
- Ask
- 34.49
- Low
- 34.00
- High
- 35.53
- Volumen
- 40
- Cambio diario
- -2.54%
- Cambio mensual
- 2.24%
- Cambio a 6 meses
- 11.66%
- Cambio anual
- 10.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B