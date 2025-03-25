KurseKategorien
Währungen / SMTI
Zurück zum Aktien

SMTI: Sanara MedTech Inc

33.55 USD 1.09 (3.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMTI hat sich für heute um -3.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.55 bis zu einem Hoch von 34.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sanara MedTech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMTI News

Tagesspanne
33.55 34.59
Jahresspanne
23.53 39.08
Vorheriger Schlusskurs
34.64
Eröffnung
34.56
Bid
33.55
Ask
33.85
Tief
33.55
Hoch
34.59
Volumen
36
Tagesänderung
-3.15%
Monatsänderung
0.33%
6-Monatsänderung
9.57%
Jahresänderung
8.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K