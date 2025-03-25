Währungen / SMTI
SMTI: Sanara MedTech Inc
33.55 USD 1.09 (3.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMTI hat sich für heute um -3.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.55 bis zu einem Hoch von 34.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sanara MedTech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SMTI News
Tagesspanne
33.55 34.59
Jahresspanne
23.53 39.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.64
- Eröffnung
- 34.56
- Bid
- 33.55
- Ask
- 33.85
- Tief
- 33.55
- Hoch
- 34.59
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -3.15%
- Monatsänderung
- 0.33%
- 6-Monatsänderung
- 9.57%
- Jahresänderung
- 8.33%
