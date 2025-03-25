Valute / SMTI
SMTI: Sanara MedTech Inc
32.89 USD 1.75 (5.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMTI ha avuto una variazione del -5.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.81 e ad un massimo di 34.59.
Segui le dinamiche di Sanara MedTech Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SMTI News
- Sanara MedTech: Growth Remains Strong As Debt Concerns Recede (NASDAQ:SMTI)
- Sanara Medtech at Cantor Conference: Strategic Growth Focus
- Sanara MedTech stock falls after CEO succession announcement
- Sanara MedTech appoints Seth Yon as new CEO effective Sept 15
- InfuSystem: A New Sheriff In Town (NYSE:INFU)
- H.C. Wainwright raises Sanara MedTech stock price target to $54 on strong Q2
- Sanara Medtech earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- Sanara MedTech Inc. (SMTI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sanara MedTech Sales Jump 28 Percent
- Cresco Labs Inc. (CRLBF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sanara MedTech stock maintains Overweight rating at Cantor Fitzgerald
- Sanara MedTech launches wound care provider pilot program
- Sanara MedTech Q1 2025 slides: 26% revenue growth amid missed forecasts
- Sanara MedTech: Pursuing Rapid Expansion While Debt Levels Climb (NASDAQ:SMTI)
- Cantor maintains $45 target on Sanara MedTech stock
- Levi Strauss To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Annovis Bio (NYSE:ANVS)
- Sanara MedTech stock target raised to $53 at H.C. Wainwright
- Sanara Medtech earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Sanara MedTech Inc. (SMTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
32.81 34.59
Intervallo Annuale
23.53 39.08
- Chiusura Precedente
- 34.64
- Apertura
- 34.56
- Bid
- 32.89
- Ask
- 33.19
- Minimo
- 32.81
- Massimo
- 34.59
- Volume
- 114
- Variazione giornaliera
- -5.05%
- Variazione Mensile
- -1.64%
- Variazione Semestrale
- 7.41%
- Variazione Annuale
- 6.20%
21 settembre, domenica