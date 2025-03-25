クォートセクション
SMTI: Sanara MedTech Inc

34.64 USD 0.45 (1.32%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SMTIの今日の為替レートは、1.32%変化しました。日中、通貨は1あたり34.11の安値と35.23の高値で取引されました。

Sanara MedTech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
34.11 35.23
1年のレンジ
23.53 39.08
以前の終値
34.19
始値
35.06
買値
34.64
買値
34.94
安値
34.11
高値
35.23
出来高
63
1日の変化
1.32%
1ヶ月の変化
3.59%
6ヶ月の変化
13.13%
1年の変化
11.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K