SMTI: Sanara MedTech Inc
35.08 USD 0.07 (0.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMTI за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.80, а максимальная — 35.44.
Следите за динамикой Sanara MedTech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SMTI
- Sanara MedTech: Growth Remains Strong As Debt Concerns Recede (NASDAQ:SMTI)
- Sanara Medtech at Cantor Conference: Strategic Growth Focus
- Sanara MedTech stock falls after CEO succession announcement
- Sanara MedTech appoints Seth Yon as new CEO effective Sept 15
- InfuSystem: A New Sheriff In Town (NYSE:INFU)
- H.C. Wainwright raises Sanara MedTech stock price target to $54 on strong Q2
- Sanara Medtech earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- Sanara MedTech Inc. (SMTI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sanara MedTech Sales Jump 28 Percent
- Cresco Labs Inc. (CRLBF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Sanara MedTech stock maintains Overweight rating at Cantor Fitzgerald
- Sanara MedTech launches wound care provider pilot program
- Sanara MedTech Q1 2025 slides: 26% revenue growth amid missed forecasts
- Sanara MedTech: Pursuing Rapid Expansion While Debt Levels Climb (NASDAQ:SMTI)
- Cantor maintains $45 target on Sanara MedTech stock
- Levi Strauss To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Annovis Bio (NYSE:ANVS)
- Sanara MedTech stock target raised to $53 at H.C. Wainwright
- Sanara Medtech earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Sanara MedTech Inc. (SMTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
34.80 35.44
Годовой диапазон
23.53 39.08
- Предыдущее закрытие
- 35.01
- Open
- 35.08
- Bid
- 35.08
- Ask
- 35.38
- Low
- 34.80
- High
- 35.44
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 4.90%
- 6-месячное изменение
- 14.57%
- Годовое изменение
- 13.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.