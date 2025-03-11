Moedas / SMSI
SMSI: Smith Micro Software Inc
0.77 USD 0.05 (6.94%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMSI para hoje mudou para 6.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.72 e o mais alto foi 0.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Smith Micro Software Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMSI Notícias
- Smith Micro Software stock price target lowered to $4 by Roth/MKM
- Smith Micro (SMSI) Q2 Loss Narrows 63%
- Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Pitney Bowes (PBI) Q2 Earnings Match Estimates
- Cadence Design Systems (CDNS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Smith Micro announces $1.5 million registered offering of shares
- smith micro software holds annual meeting, approves key proposals
- Smith Micro sells platform to focus on family safety tech
- Smith Micro appoints Tim Huffmyer as COO and CFO
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of February's Inflation Print: Expert Says Odds Of A Full-Blown Bear Market Remain 'Quite Slim' - Innventure (NASDAQ:INV), Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ)
- Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
0.72 0.82
Faixa anual
0.60 1.96
- Fechamento anterior
- 0.72
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.77
- Ask
- 1.07
- Low
- 0.72
- High
- 0.82
- Volume
- 314
- Mudança diária
- 6.94%
- Mudança mensal
- 4.05%
- Mudança de 6 meses
- -1.28%
- Mudança anual
- -24.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh