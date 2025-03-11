Валюты / SMSI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SMSI: Smith Micro Software Inc
0.71 USD 0.01 (1.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMSI за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.70, а максимальная — 0.72.
Следите за динамикой Smith Micro Software Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SMSI
- Smith Micro Software stock price target lowered to $4 by Roth/MKM
- Smith Micro (SMSI) Q2 Loss Narrows 63%
- Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Pitney Bowes (PBI) Q2 Earnings Match Estimates
- Cadence Design Systems (CDNS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Smith Micro announces $1.5 million registered offering of shares
- smith micro software holds annual meeting, approves key proposals
- Smith Micro sells platform to focus on family safety tech
- Smith Micro appoints Tim Huffmyer as COO and CFO
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of February's Inflation Print: Expert Says Odds Of A Full-Blown Bear Market Remain 'Quite Slim' - Innventure (NASDAQ:INV), Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ)
- Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.70 0.72
Годовой диапазон
0.60 1.96
- Предыдущее закрытие
- 0.70
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.71
- Ask
- 1.01
- Low
- 0.70
- High
- 0.72
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- 1.43%
- Месячное изменение
- -4.05%
- 6-месячное изменение
- -8.97%
- Годовое изменение
- -30.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.