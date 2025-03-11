货币 / SMSI
SMSI: Smith Micro Software Inc
0.72 USD 0.01 (1.41%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SMSI汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点0.72和高点0.74进行交易。
关注Smith Micro Software Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SMSI新闻
- Smith Micro Software stock price target lowered to $4 by Roth/MKM
- Smith Micro (SMSI) Q2 Loss Narrows 63%
- Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Pitney Bowes (PBI) Q2 Earnings Match Estimates
- Cadence Design Systems (CDNS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Smith Micro announces $1.5 million registered offering of shares
- smith micro software holds annual meeting, approves key proposals
- Smith Micro sells platform to focus on family safety tech
- Smith Micro appoints Tim Huffmyer as COO and CFO
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of February's Inflation Print: Expert Says Odds Of A Full-Blown Bear Market Remain 'Quite Slim' - Innventure (NASDAQ:INV), Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ)
- Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
0.72 0.74
年范围
0.60 1.96
- 前一天收盘价
- 0.71
- 开盘价
- 0.73
- 卖价
- 0.72
- 买价
- 1.02
- 最低价
- 0.72
- 最高价
- 0.74
- 交易量
- 113
- 日变化
- 1.41%
- 月变化
- -2.70%
- 6个月变化
- -7.69%
- 年变化
- -29.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值