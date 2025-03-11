Währungen / SMSI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SMSI: Smith Micro Software Inc
0.81 USD 0.04 (5.19%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMSI hat sich für heute um 5.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.77 bis zu einem Hoch von 0.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Smith Micro Software Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMSI News
- Smith Micro Software stock price target lowered to $4 by Roth/MKM
- Smith Micro (SMSI) Q2 Loss Narrows 63%
- Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Pitney Bowes (PBI) Q2 Earnings Match Estimates
- Cadence Design Systems (CDNS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Smith Micro announces $1.5 million registered offering of shares
- smith micro software holds annual meeting, approves key proposals
- Smith Micro sells platform to focus on family safety tech
- Smith Micro appoints Tim Huffmyer as COO and CFO
- US Stocks Likely To Open Higher Ahead Of February's Inflation Print: Expert Says Odds Of A Full-Blown Bear Market Remain 'Quite Slim' - Innventure (NASDAQ:INV), Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ)
- Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.77 0.83
Jahresspanne
0.60 1.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.77
- Eröffnung
- 0.79
- Bid
- 0.81
- Ask
- 1.11
- Tief
- 0.77
- Hoch
- 0.83
- Volumen
- 178
- Tagesänderung
- 5.19%
- Monatsänderung
- 9.46%
- 6-Monatsänderung
- 3.85%
- Jahresänderung
- -20.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K