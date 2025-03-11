KurseKategorien
Währungen / SMSI
Zurück zum Aktien

SMSI: Smith Micro Software Inc

0.81 USD 0.04 (5.19%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMSI hat sich für heute um 5.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.77 bis zu einem Hoch von 0.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Smith Micro Software Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMSI News

Tagesspanne
0.77 0.83
Jahresspanne
0.60 1.96
Vorheriger Schlusskurs
0.77
Eröffnung
0.79
Bid
0.81
Ask
1.11
Tief
0.77
Hoch
0.83
Volumen
178
Tagesänderung
5.19%
Monatsänderung
9.46%
6-Monatsänderung
3.85%
Jahresänderung
-20.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K